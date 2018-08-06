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72 литра крови за день передали южноуральцы нуждающимся
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72 литра крови за день передали южноуральцы нуждающимся 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В первую субботу августа 2018 года во Всероссийской благотворительной субботе донора приняли участие 192 южноуральца, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на главного врача Челябинской областной станции переливания крови Наталью Кисняшкину.
На Южном Урале акция одновременно прошла в Златоусте, Магнитогорске, Сатке и Челябинске. По медицинским показателям донорами смогли стать лишь 159 человек из 192 пришедших. Люди безвозмездно сдали 72 литра крови различных групп, что поможет спасти ни одну человеческую жизнь. Стать донором можно не только в период проведения акции. Всех неравнодушных здоровых южноуральцев старше 18 лет всегда ждут на Челябинской областной станции переливания крови.
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