Пенсионную реформу двигают по примеру ЖКХ

Как стало известно, 21 августа депутаты Госдумы прервут свои немалые отпуска для того, чтобы еще раз в преддверии второго чтения закона о пенсионной реформе предварительно обсудить положение дел. Для чего это делается да еще столь показным образом, понятно. Необходимо сбить накал недовольства, которое все яснее обозначается, причем далеко не только в столице, и дать надежду на смягчение первоначального варианта буквально накануне единого дня голосования. Дабы в оставшееся время многочисленные телекомментаторы могли бы убедить аудиторию в том, что глас народа услышан и его слуги-депутаты готовы к конструктивному учету мнений.

Между тем, трудно не уловить аналогии между нынешним бурным обсуждением целесообразности «трудового долголетия» и той кампанией, которая в конце 90-х — начале нулевых нагнеталась вокруг оплаты ЖКХ. Кто помнит, тогда разговор шел примерно в том же ключе. Мол, государство серьезно субсидирует наше «отсталое» жилищное хозяйство, тратя на его поддержание значительную долю бюджета, которую можно было бы потратить куда конструктивнее. Нет, публично речь не шла о выводе сэкономленных средств в офшоры, наоборот, о значительном улучшении дел в сфере, которая касалась каждого и которая реально была основательно запущена.

News.ru/Сергей Лантюхов

Митинг КПРФ против пенсионной реформы

Причем сторонники перераспределения бюджета, что называется, путались в показаниях: одни уверяли, что мы оплачиваем всего-то 20% от общих тракт на ЖКХ, другие, что целые 50%. Причем что характерно. Если первыми о необходимости снять с государства бремя таких расходов заговорили откровенные гайдаровские либералы, то затем эту песню подхватили и официальные государственники типа Юрия Лужкова . Он самолично выдумал лозунг, который потом на билбордах украшал всю Москву: я уважаю свой город на 100 процентов. Причем никаких объективных выкладок стоимости обслуживания домов не приводилось, а потому нельзя было понять, где объективные траты, а где потери от дырявых водопроводных труб и неумения поддерживать оптимальную температуру отопления в домах.

Даже родилась революционная мысль, что тот горожанин, что получает более восьми тысяч рублей оклада-жалования, должен будет стопроцентно оплачивать счета ЖКХ. Откуда взялась именно такая цифра, в 2001 году никто объяснить не мог. И вскоре от такого рубежа пришлось отказаться.

Хотя сколько еще было подобных прорывных идей. Так или иначе, но механизм роста оплаты платежей был запущен. В сектор пришли частные управляющиеся кампании, чья деятельность отмечена бесчисленными скандалами. Включая тот самый вывод «сэкономленных» средств за рубеж. Все равно пришлось прибегнуть к целой системе жилищных субсидий, о величине которых ныне опять стенает Минфин . Рост оплат растет в темпе инфляции, одновременно растут неплатежи населения, которые исчисляются сотнями миллиардов.