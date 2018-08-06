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Пенсионную реформу двигают по примеру ЖКХ
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Пенсионную реформу двигают по примеру ЖКХ 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Как стало известно, 21 августа депутаты Госдумы прервут свои немалые отпуска для того, чтобы еще раз в преддверии второго чтения закона о пенсионной реформе предварительно обсудить положение дел. Для чего это делается да еще столь показным образом, понятно. Необходимо сбить накал недовольства, которое все яснее обозначается, причем далеко не только в столице, и дать надежду на смягчение первоначального варианта буквально накануне единого дня голосования. Дабы в оставшееся время многочисленные телекомментаторы могли бы убедить аудиторию в том, что глас народа услышан и его слуги-депутаты готовы к конструктивному учету мнений.
Между тем, трудно не уловить аналогии между нынешним бурным обсуждением целесообразности «трудового долголетия» и той кампанией, которая в конце 90-х — начале нулевых нагнеталась вокруг оплаты ЖКХ. Кто помнит, тогда разговор шел примерно в том же ключе. Мол, государство серьезно субсидирует наше «отсталое» жилищное хозяйство, тратя на его поддержание значительную долю бюджета, которую можно было бы потратить куда конструктивнее. Нет, публично речь не шла о выводе сэкономленных средств в офшоры, наоборот, о значительном улучшении дел в сфере, которая касалась каждого и которая реально была основательно запущена.
News.ru/Сергей Лантюхов
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Причем сторонники перераспределения бюджета, что называется, путались в показаниях: одни уверяли, что мы оплачиваем всего-то 20% от общих тракт на ЖКХ, другие, что целые 50%. Причем что характерно. Если первыми о необходимости снять с государства бремя таких расходов заговорили откровенные гайдаровские либералы, то затем эту песню подхватили и официальные государственники типа Юрия Лужкова. Он самолично выдумал лозунг, который потом на билбордах украшал всю Москву: я уважаю свой город на 100 процентов. Причем никаких объективных выкладок стоимости обслуживания домов не приводилось, а потому нельзя было понять, где объективные траты, а где потери от дырявых водопроводных труб и неумения поддерживать оптимальную температуру отопления в домах.
Даже родилась революционная мысль, что тот горожанин, что получает более восьми тысяч рублей оклада-жалования, должен будет стопроцентно оплачивать счета ЖКХ. Откуда взялась именно такая цифра, в 2001 году никто объяснить не мог. И вскоре от такого рубежа пришлось отказаться.
Хотя сколько еще было подобных прорывных идей. Так или иначе, но механизм роста оплаты платежей был запущен. В сектор пришли частные управляющиеся кампании, чья деятельность отмечена бесчисленными скандалами. Включая тот самый вывод «сэкономленных» средств за рубеж. Все равно пришлось прибегнуть к целой системе жилищных субсидий, о величине которых ныне опять стенает Минфин. Рост оплат растет в темпе инфляции, одновременно растут неплатежи населения, которые исчисляются сотнями миллиардов.
Теперь с той же страстью говорят о необходимости спасения ПФР, в бюджете которого-де растет дыра по причине слишком большого числе пенсионеров и старения населения в целом. Хорошо бы все— таки, чтобы опыт прежних подобных кампаний «освобождения бюджета» учитывался.
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