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Пеноплэкс наращивает производственные мощности
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Пеноплэкс наращивает производственные мощности 

АСН-Инфо 6 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Завод ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Новомосковске Тульской области увеличил производственные мощности. Это стало возможным благодаря модернизации экструзионного блока на основе ноу-хау компании.
Наращивание мощностей позволит производственной площадке, оснащенной тремя современными технологическими линиями, увеличить на 20% суммарный годовой объем выпуска продукции.
Сегодня завод в Новомосковске является крупнейшим в Европе по изготовлению теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Компания занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка теплоизоляции благодаря высокой культуре производства, современному оборудованию от лучших производителей Германии, и тщательному контролю качества на всех стадиях изготовления и реализации продукции.
Надежная и качественная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® пользуется высоким спросом у потребителей, поскольку обладает прекрасными теплозащитными свойствами, нулевым водопоглощением и высокой прочностью. Материал безопасен для здоровья людей, экологичен, биостоек, удобен в монтаже и долговечен. Всё это обеспечивает не только экономию тепла, но и комплексную защиту утепленных строительных конструкций от негативных воздействий со стороны окружающей среды.
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