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В Саратовской области «работают» два несуществующих молочных предприятия
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В Саратовской области «работают» два несуществующих молочных предприятия 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Роспотребнадзор России выявил в этом году десять молокопроизводителей — «призраков». Это те компании, коих не обнаружили по адресам, указанных на этикетках продукции. В Саратовской области таковых две — СПССК «Агропродукт» и «ВОЛГОМОЛОКО». Также по России выявлено еще восемь подобных производителей. Материалы по таким «призракам» переданы в правоохранительные органы.
В общей сложности за первое полугодие 2018 года Роспотребнадзор исследовал более 140 тысяч проб молока и молочной продукции. Особенную обеспокоенность вызывает импортная продукция, не соответствующая обязательным требованиям: доля проб с низким качеством за первые полгода составила 6%.
За полгода производители, поставщики и продавцы оштрафованы на общую сумму около 500 миллионов рублей. В правоохранительные органы направлено 733 материала для возбуждения уголовного дела. С реализации снято более 300 тонн молока и молочной продукции.
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