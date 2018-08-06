В Саратовской области «работают» два несуществующих молочных предприятия

Роспотребнадзор России выявил в этом году десять молокопроизводителей — «призраков». Это те компании, коих не обнаружили по адресам, указанных на этикетках продукции. В Саратовской области таковых две — СПССК «Агропродукт» и «ВОЛГОМОЛОКО». Также по России выявлено еще восемь подобных производителей. Материалы по таким «призракам» переданы в правоохранительные органы

В общей сложности за первое полугодие 2018 года Роспотребнадзор исследовал более 140 тысяч проб молока и молочной продукции. Особенную обеспокоенность вызывает импортная продукция, не соответствующая обязательным требованиям: доля проб с низким качеством за первые полгода составила 6%.

За полгода производители, поставщики и продавцы оштрафованы на общую сумму около 500 миллионов рублей. В правоохранительные органы направлено 733 материала для возбуждения уголовного дела. С реализации снято более 300 тонн молока и молочной продукции.