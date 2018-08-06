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Кафе на Голубых озерах в Кабардино-Балкарии собираются снести
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Кафе на Голубых озерах в Кабардино-Балкарии собираются снести 

«Это Кавказ» 5 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Прокуратура Кабардино-Балкарии обнаружила незаконно построенное кафе на территории комплекса высокогорных озер и направила в суд иск о его сносе.
«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Земельного и Градостроительного кодексов Российской Федерации, в отсутствие прав на земельный участок и прибрежную зону, а также без разрешения на строительство одним из предпринимателей возведен объект недвижимости — сооружение навесного типа с посадочными местами для предоставления услуг отдыха и общественного питания», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее по факту незаконного строительства на особо охраняемой природной территории «Голубые озера» в Черекском районе было возбуждено административное производство. Теперь прокуратура намерена через суд добиться признания кафе самостроем и его сноса.
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