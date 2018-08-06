Что будет на месте скандальной высотки на Ленинском проспекте Воронежа, до сих пор не решено 

Техническое задание планировали разработать ещё в феврале. Мэрии и двум застройщикам пока не удалось договориться, что будет построено на месте скандальной 17-этажки на Ленинском проспекте, 201. Пока разрабатывают проект многофункционального развивающего центра для детей. Что это конкретно и как будет располагаться, определяют уже полгода — техническое задание планировали разработать в феврале. По планам, озвученным чиновниками, в здании будет школа искусств, два теннисных зала, тренажёрный зал, тренерская и раздевалки — всё это домостроительный комбинат должен будет возвести до конца следующего года, а потом продать мэрии. За историей этой стройки следила вся Воронежская область, потому что она была полна страстей, пикетов, схваток с охраной и потасовок со строителями. Эта стройка не давала покоя местным жителям три года. В свое время начинали возводить спортивно-оздоровительный комплекс. Строиться он должен был за счёт бюджета, денег всё время не хватало, в итоге участок решили продать — вскоре его за 12,4 млн рублей выкупили у города застройщики, и начали возводить 20-этажный дом. Однако местные жители, которые ждали стадион или ФОК, возмутились и начали кампанию по народному сопротивлению стройке. Они перегораживали дорогу технике, устраивали пикеты, и даже дрались с сотрудниками ЧОП, которых наняли строители. Доводы последних можно было понять — они спорткомплекс никому не обещали. — Я не знаю, что тут планировалось быть, мы купили участок по договору купли-продажи, земля у нас находится в собственности, мы запроектировали здесь дом, получили разрешение на строительство, как любой мог бы сделать, всё прошло экспертизу, неоднократные проверки были, — сообщил директор строительной компании «Новый квартал» Кирилл Корчагин. Застройщик предъявил не только документы на право собственности, но и разрешение на строительство, выданное городским управлением архитектуры. Документ должен был действовать до этого года. Вскоре городские чиновники, которые вначале продали участок застройщикам и выдали разрешение, внезапно все отменили. Появились подозрения, что участок выведен из муниципальной собственности мошенническим путём. Следственный комитет возбуждал уголовное дело, в мэрии прошли обыски. По версии следствия, сотрудники администрации действовали в интересах строительной организации. Нанесённый городскому бюджету ущерб, по их оценке, составил 20 млн рублей. Однако состава преступления не нашли. В конце прошлого года уголовное дело было прекращено. Одной из причин такой внезапной смены курса можно назвать, пожалуй, политические мотивы.
Против строительства начали активно высказываться местные жители. Им много лет обещали построить спорткомплекс, а потом выяснилось, что все отменяется, а во дворе дома появится высотка. К тому же, строители техникой разбили и без того плохую дорогу во дворе, по словам людей, задели стрелой крана соседний дом, а во время одного из многочисленных протестов вообще выпустили против местных жителей, точнее, судя по голосам жительниц на видео, ЧОП: — Так, стоять. Стоять, вы не имеете права. Это наша придомовая территория. После того, как скандал приобрёл региональные масштабы, против стройки высказался глава области Алексей Гордеев, и вопрос начал решать в пользу жителей ближайших домов. Мэрия предложила выкупить у застройщиков участок по фактической стоимости. Трёхсторонее соглашение, которое заключила мэрия, владельцы стройки и Домостроительный комбинат, предполагает, что на этом месте вместо дома построят центр для детей. Возводить его будет ДСК, а город потом выкупит. Пока, по нашей информации, переговоры об условиях этого соглашения, продолжаются. Надо отметить, что таких историй с выделением участка под строительство, выдачей разрешения, а потом отменой всего этого, в последние годы было несколько. Например, стройка у вокзала — чиновники передали этот участок в аренду, затем выдали разрешение, а через год, после скандала отозвали и его и договор аренды участка. Похожая история произошла на Пушкинской — там начали возводить 4-этажный офисный центр. Начали рыть котлован, и тут возмутилась культурная общественность — здание начали строить между двумя объектами культурного наследия — Домом Михайлова и Училищным домом. При выдаче разрешительной документации были не учтены их охранные зоны — строить там, по закону можно было здание не выше двух этажей. По требованию прокуратуры, городские власти разрешение отозвали. Строители несколько раз пытались обжаловать это решение в суде, правда, договор аренды на этот участок у них уже истек. В довершении отметим, что бывшего главного архитектора Воронежа сейчас судят — его обвиняют в получении взятки. Одним словом, как показывает практика, начиная строительство в Воронеже, стоит тщательно изучить всю историю участка.