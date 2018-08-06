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Филиал «Русгидро» в Кабардино-Балкарии выработал 200 млн кВт/ч электроэнергии за полгода
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Филиал «Русгидро» в Кабардино-Балкарии выработал 200 млн кВт/ч электроэнергии за полгода 

ТАСС 5 часов назад
НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский филиал "Русгидро" выработал почти 200 млн кВт/ч электроэнергии за первое полугодие 2018 года, сократив показатели на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с реконструкцией ГЭС, сообщили в понедельник пресс-службе компании.
"В Кабардино-Балкарском филиале «Русгидро» за 6 месяцев 2018 года произведено 197,2 млн кВт/ч электроэнергии, что на 7,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Полезный отпуск электроэнергии составил 192,9 млн кВт/ч", — говорится в сообщении.
Как объяснили в компании, сокращение выработки связано с реконструкцией одной из старейших ГЭС в России, которая приостановила свою работу. «Ведется реконструкция водоприемника напорного бассейна Баксанской ГЭС, работы на которой начаты в январе. По согласованию с АО „Системный оператор ЕЭС России“ станция остановлена до декабря 2018 года», — уточнили в филиале.
За первое полугодие компания вложила в ремонт гидроэлектростанций около 39 млн рублей.
"Программы ремонтов, комплексной модернизации за первое полугодие 2018 года в филиале выполнены на общую сумму 38,6 млн рублей. Из них на ремонтные работы направлено 35,8 млн, на работы по техническому перевооружению и реконструкции оборудования — 2,8 млн В соответствии с программой подготовки к паводковому сезону проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования ГЭС, кранового хозяйства. Завершены капитальный ремонт гидроагрегатов № 3 Аушигерской ГЭС, № 3 Кашхатау ГЭС и № 1 Акбашской ГЭС, средний ремонт силового трансформатора № 3 Аушигерской ГЭС", — отметили в пресс-службе.
В республике действуют семь гидроэлектростанций, на долю которых приходится 99% вырабатываемой электроэнергии и около 45% потребляемой.
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