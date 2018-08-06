В тюменском промпарке «Боровский» открылось производство мороженого

ТЮМЕНЬ, 6 авг — РИА Новости . Завод мороженого стал первым предприятием, открывшемся в индустриальном парке «Боровский» в Тюменском районе; после выхода на проектную мощность завод будет выпускать около 2,5 тысяч тонн мороженого в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

right"До конца 2018 года в парке «Боровский» начнут работать еще три предприятия, в том числе, цеха, занимающиеся переработкой ягод и овощей, а также завод по производству нефтегазопромыслового оборудования, водо-нефтегазонабухающих пакеров, где будет создано 50 рабочих мест", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что индустриальный парк «Боровский» занимает площадь 29,7 гектара и предназначен для создания перерабатывающих производств в малом и среднем бизнесе. Резидентам предоставляется льгота по налогу на прибыль до 4%, освобождение от налога на имущество, льготная арендная плата, возмещение в полном объеме ставки рефинансирования по договорам кредита, части стоимости предметов лизинга.

По информации пресс-службы губернатора, до конца 2018 года в Тюменской области откроется агроиндустриальный парк «Ишимский», а в «Богандинском» появятся промышленный бизнес-инкубатор. В цехах инкубатора малые и средние производственные и инновационные предприятия смогут запустить опытные и малосерийные производства, а затем, отработав технологию, войти в «Богандинский» на правах полноценных резидентов. Планируется создание центра технологического доступа, на базе которого будет осуществляться подготовка персонала для промышленных производств, кроме того он станет площадкой для промышленного аутсорсинга.

"Сегодня мы уже видим первые результаты работы индустриальных парков, которые показывают правильность выбранного пути. Это эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста. С индустриальными парками мы связываем большие надежды, за ними будущее. Представьте: на одной площадке с готовой инфраструктурой для небольших предприятий создаются комфортные условия. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь", — сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор

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