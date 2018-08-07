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В Челябинской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими
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В Челябинской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими 

РИА Новости 5 часов назад
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Ашинском районе Челябинской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик и в результате которого погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла 5 августа на 1557 километре федеральной автотрассы М-5 в Ашинском районе. Около 06.00 (04.00 мск) столкнулись идущие в попутном направлении микроавтобус «Ивеко» и грузовой автомобиль Man. В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажир погибли, еще пять человек обратились за медпомощью. Позже полиция уточнила, что медицинская помощь потребовалась семи пассажирам микроавтобуса.
"По факту ДТП в ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)", — говорится в сообщении.
Максимальная санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, уточняется в сообщении.
Как добавляет пресс-служба, собственник автобуса пояснил, что по договору фрахтования передал его индивидуальному предпринимателю для оказания услуг по перевозке пассажиров. Поездки осуществлялись по заказу через сервис одного из перевозчиков, уточняется в сообщении. Находившиеся в автобусе пассажиры рассказали, что водитель жаловался на усталость и во время остановок употреблял энергетические напитки, сообщает полиция.
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