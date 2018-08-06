Названы управляющие компании, которые не начинали подготовку к зиме

Три управляющие компании из Петрозаводска срывают сроки подготовки к отопительному периоду.

По данным «Службы заказчика», ко 2 августа промывка и опрессовка систем центрального отопления полностью была завершена в домах, обслуживаемых управляющими организациями ООО «КЭСКО», ООО «УК Партнер», ООО «ОнегоСтройСервис» ООО «Лидер», ООО «Карельская управляющая компания», ООО «Жилой дом+», ООО «Партнер», ООО «УО Триал», ООО «УК Домоуправление», сообщили в пресс-центре городской администрации.

В то же время, до середины прошлой недели к профилактическим работам на внутридомовых системах отопления не приступали ООО «УК Народная», ООО «ЖХ Сервис» и ООО «Мой дом». К работе с этими организациями привлчена прокуратура , отметили в мэрии.

По состоянию на 2 августа средня готовность городского жилфонда к зиме по всем видам работ составляет 81 процент. Уровень подготовки к зиме систем горячего водоснабжения и центрального отопления оценивается специалистами в 85 процентов, холодного водоснабжения и канализационных систем — в 87 процентов.