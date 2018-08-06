В Минфине считают, что систему tax free стоит распространить на всю страну 

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Систему tax free стоит распространить на всю территорию России, при этом нужно определить для магазинов единые критерии, при соответствии которым они попадают в эту систему, чтобы все магазины находились в равных конкурентных условиях. Такое мнение выразил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
"Система tax free должна тиражироваться на всю страну, а для создания равных конкурентных условий для всех магазинов должны быть определены единые критерии, при соответствии которым они попадают в эту систему. И эта система должна охватывать любые товары, которые реализуются на территории Российской Федерации", — сказал он.
Сазанов подчеркнул, что пока такие инициативы не обсуждаются в правительстве.
В преддверии Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года система tax free заработала в России во всех городах его проведения. Услуга предоставляется на бумажных носителях до 1 октября, затем будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере.
О системе
Система tax free запущена в России с января 2018 года, однако документооборот в электронной форме между ретейлерами, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем заработает только с октября 2018 года.
Новая система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.