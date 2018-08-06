В Минфине считают, что систему tax free стоит распространить на всю страну

Алексей Сазанов. МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Систему tax free стоит распространить на всю территорию России, при этом нужно определить для магазинов единые критерии, при соответствии которым они попадают в эту систему, чтобы все магазины находились в равных конкурентных условиях. Такое мнение выразил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ

"Система tax free должна тиражироваться на всю страну, а для создания равных конкурентных условий для всех магазинов должны быть определены единые критерии, при соответствии которым они попадают в эту систему. И эта система должна охватывать любые товары, которые реализуются на территории Российской Федерации", — сказал он.

Сазанов подчеркнул, что пока такие инициативы не обсуждаются в правительстве.

В преддверии Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года система tax free заработала в России во всех городах его проведения. Услуга предоставляется на бумажных носителях до 1 октября, затем будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере.

О системе