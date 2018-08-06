Власти могут освободить самозанятых от уплаты части страховых платежей

Минэкономразвития обсуждает предложение освободить самозанятых от уплаты страховых платежей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На данный момент обсуждаются различные варианты создания налогового режима для самозанятых, в том числе указанное предложение ФНС . Минэкономразвития исходит из необходимости создать прозрачный и комфортный режим, в основу которого ляжет интернет-платформа", — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Минтруде предложили вывести самозанятых из сферы действия Трудового кодекса.

Отмечается, что деятельность физических лиц, которые помогают по домашнему хозяйству, чаще всего ведется без оформления трудовых отношений, что означает отсутствие контроля за соблюдением трудового законодательства.