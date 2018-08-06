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КАМАЗ произвел свыше 18 тысяч грузовиков за полгода
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КАМАЗ произвел свыше 18 тысяч грузовиков за полгода 

Ростех 4 часа назад
Фото: Ростех
Фото: КАМАЗ
КАМАЗ за первые полгода произвел свыше 18 тыс. машкомплектов, что на 9% больше показателя прошлого года. Запасных частей отгружено более чем на 11 млрд рублей. Итоги работы за первое полугодие объявил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Глава компании обратился с речью к работникам КАМАЗа перед корпоративным отпуском. «Оценивая производственные результаты, можно отметить, что первая половина года задала хороший тон. Произведено свыше 18 тыс. машкомплектов, что на 9% больше показателя прошлого года. Запасных частей отгружено более чем на 11 млрд рублей. Продукции диверсификации реализовано более чем на 3,7 млрд рублей», ‒ сообщил Сергей Когогин.
В своей речи он также отметил, что рекорды по продажам установил новый усовершенствованный тягач КАМАЗ-5490 NEO. Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ» в первом полугодии зафиксированы максимальные показатели реализации за всю историю продаж этой модели: реализовано три тысячи седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода 2017 года.
«Важный шаг мы совершили в области производства пассажирского транспорта. Теперь можно смело говорить о нашем вкладе в развитие экологичного вида транспорта для регионов России, приводя в пример не только успехи производства газомоторной техники. Новый, яркий и востребованный пример — это электробус», ‒ заявил Сергей Когогин.
Он отметил, что КАМАЗ стал первым среди отечественных производителей, кто освоил и представил на рынке уникальную модель пассажирского транспорта на электротяге. В мае компания выиграла тендер Мосгортранса на поставку 100 единиц электробусов и оперативно запустила модель в серийное производство. И до конца августа в Москву отправятся первые 15 электробусов. «Для компании это знаковая поставка: во-первых, это крупнейший заказ на электробусы даже по меркам Европы, во-вторых, мы впервые вышли на рынок Москвы с пассажирским транспортом», ‒ отметил глава КАМАЗа.
По словам Сергея Когогина, по итогам всего года КАМАЗ планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост по сравнению с прошлым годом на 13%.
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