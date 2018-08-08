«Камаз» в январе-июле увеличил производство на 5,4%

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков «Камаз» в январе-июле 2018 года увеличил производство на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,537 тысячи машкомплектов, сообщает компания.