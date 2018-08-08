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«Камаз» в январе-июле увеличил производство на 5,4%
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«Камаз» в январе-июле увеличил производство на 5,4% 

Прайм 3 часа назад
Фото: Ростех
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков «Камаз» в январе-июле 2018 года увеличил производство на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,537 тысячи машкомплектов, сообщает компания.
"В июле производственные подразделения ПАО «Камаз» завершили свою работу по выпуску основных видов продукции, по итогам семи месяцев продолжая опережать прошлогодние показатели. Автомобильный завод, финишное предприятие «Камаза», за месяц изготовил 3484 машкомплекта, а всего с начала года — 21,537 тысячи единиц (аналогичный период прошлого года — 20,433 тысячи)", — говорится в сообщении.
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