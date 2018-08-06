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ВС РФ решил, сколько частнику на УСН отчислять пенсионных взносов
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ВС РФ решил, сколько частнику на УСН отчислять пенсионных взносов 

Время бухгалтера 4 часа назад
ИП, не привлекающий на работу сотрудников, в соответствии с НК РФ платит страховые пенсионные взносы согласно размерам, установленным исходя из объема его доходов. Если таковых меньше 300 тыс. рублей, кодексом предусмотрена фиксированная ставка, за расчетный период 2018 года она составила 26 545 рублей. С доходов, превысивших 300 тысяч предпринимателю нужно 1 процент также перечислить в виде взносов на пенсию.
По вопросу уменьшения выручки ИП на его расходы при применении им УСН у бизнеса с чиновниками возник спор, дошедший до высшей судебной инстанции РФ.
Минфин РФ 12.02.2018 выпустил письмо № 03-15-07/8369, в котором чиновники разъясняют, упрощенщики при расчете суммы взносов должны учитывать доходы, упомянутые в п.п. 1, 2 ст. 248 НК РФ, расходы, определяемые ст. 346.16 НК РФ, в этом случае не учитываются.
Указанное письмо предприниматель на УСН попытался обжаловать в ВС РФ как подменяющее собой нормативно-правовые акты и противоречащее содержанию положений кодекса.
Однако судьи с позицией истца не согласились: решением ВС РФ от 08.06.2018 № АКПИ18-273 интерпретация норм НК РФ, данная Минфином признана соответствующей их действительному смыслу.
ФНС обращает внимание налогоплательщиков на указанный судебный акт и рекомендует придерживаться изложенной в нем позиции.
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