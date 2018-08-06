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АФК «Система» не планирует отказываться от дивидендов за 2017 год
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АФК «Система» не планирует отказываться от дивидендов за 2017 год 

Rambler News Service 4 часа назад
«Нет. Там дивиденды крошечные. Это был бы просто пиар», — сказал Евтушенков журналистам в Ярославле.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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