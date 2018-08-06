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Александр Колсанов: «На стратегической сессии надо найти решения, как региону занять свою нишу в экономике будущего»
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Александр Колсанов: «На стратегической сессии надо найти решения, как региону занять свою нишу в экономике будущего» 

Волга Ньюс 4 часа назад
«Предстоящая стратегическая сессия посвящена экономике будущего. Я ее вижу экономикой инноваций, технологий, цифровой, безусловно, — говорит он. — Если раньше что-то новое появлялось раз в 10 лет и внедрялось в течение 50 лет, то сейчас технология может появиться и захватить нас за 2-3 года».
Среди основных направлений новой экономики Александр Колсанов перечислил цифровизацию, робототехнику, искусственный интеллект, работу с большими данными: «Сейчас остро стоит вопрос либо мы будем потребителями этих технологий, либо займем долю рынка, будем разрабатывать и будем монетизировать».
Он отмечает, что задача региона — занять нишу на высокотехнологичном рынке. И в этом плане стратегическая сессия поможет в процессе дискуссии решить, как это лучше сделать.
"Причем нам сейчас нужно проходить путь, который уже прошли ведущие компании, не последовательно, а брать и внедрять лучшие мировые практики. Иначе мы будем все больше отставать — время сжимается. Задача зайти в эту волну, причем не единично, а некой системой и перестроить целую экономику региона на этот лад", — считает директор Института инновационного развития СамГМУ.
По его словам, важную роль в этом движении играет кластерная тематика, которой регион начал заниматься одним из первых в России: «Мой доклад как раз и будет посвящен роли и опыту кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, который занимается и разработкой инновационных проектов и их внедрением в практику».
Среди проблем, решение которых необходимо искать на стратегической сессии, Александр Колсанов выделил — инфраструктурный дефицит, сложности с выстраиванием системы продаж и выходом на международный рынок, а также необходимость формирования новых кадров.
Напомним, работа стратегической сессии «Экономический прорыв. Цифровая экономика» будет поделена на три секции: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития — фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».
Это уже четвертая стратегическая сессия в Самаре за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа. Участие в них принимают чиновники, депутаты, представители бизнес-структур и различных институтов, а также общественники. Кроме того, свои идеи может оставить любой житель региона на сайте 63lider.ru.
Результатом каждой из сессий являются предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате стал глава региона Дмитрий Азаров.
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