Работы на «Авангарде» завершены на 99 процентов

Сегодня, 6 августа, губернатор Валерий Радаев планирует посетить стадион «Авангард» и осмотреть ход работ.

По информации правительства области, на сегодня готовность тренировочной площадки составляет 99%. В марте этого года был заключен контракт с ООО «Объединенная Производственная Компания». Уже завершены работы по устройству фундаментов техподполья, продолжается устройство полов. Окончание работ запланировано на 10 августа.

Кроме того, в июле был заключен контракт с ЗАО «Сантехстройинвест» на строительно-монтажные работы. Свою часть работ второй подрядчик завершил на 10%. Этот же подрядчик выиграл конкурс на устройство освещения, асфальтового покрытия и благоустройство объекта.