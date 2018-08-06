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Работы на «Авангарде» завершены на 99 процентов
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Работы на «Авангарде» завершены на 99 процентов 

Свободные новости 4 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 6 августа, губернатор Валерий Радаев планирует посетить стадион «Авангард» и осмотреть ход работ.
По информации правительства области, на сегодня готовность тренировочной площадки составляет 99%. В марте этого года был заключен контракт с ООО «Объединенная Производственная Компания». Уже завершены работы по устройству фундаментов техподполья, продолжается устройство полов. Окончание работ запланировано на 10 августа.
Кроме того, в июле был заключен контракт с ЗАО «Сантехстройинвест» на строительно-монтажные работы. Свою часть работ второй подрядчик завершил на 10%. Этот же подрядчик выиграл конкурс на устройство освещения, асфальтового покрытия и благоустройство объекта.
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