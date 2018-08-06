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Сотрудники выездного мобильного офиса АО Мосэнергосбыт продолжают приём жителей поселения Вороновское
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Сотрудники выездного мобильного офиса АО Мосэнергосбыт продолжают приём жителей поселения Вороновское 

Администрация поселения Вороновское 4 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
На территории поселения Вороновское продолжает работу по обслуживанию населения выездной мобильный офис АО «Мосэнергосбыт».
Обратившись в Мобильный офис, можно заключить договор энергоснабжения, заключить договор на оказание коммерческих услуг, оказываемых АО «Мосэнергосбыт», зарегистрироваться в личном кабинете клиента, осуществить перерасчет суммы потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета, получить квитанцию для оплаты потребленной электроэнергии, оплатить электроэнергию без комиссии, оплатить коммерческие услуги, подключить услугу «Автоплатеж» и получить консультацию по вопросам энергопотребления.
В соответствии с графиком выезда на август месяц, приём населения будет проводиться 6, 15 и 24 августа. Мобильный офис будет работать по адресу: п. Вороновское, п. ЛМС, мкр-он «Центральный», вблизи ДК «Дружба». Время работы с 10.00 до 16.00.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Подготовка к отопительному сезону идет по плану Стал известен график приёма жителей сотрудниками отдела жилищных субсидий. Новые пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах выбрали активные граждане
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