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Минздрав начал разработку законопроекта о взаимозаменяемости медицинских изделий
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Минздрав начал разработку законопроекта о взаимозаменяемости медицинских изделий 

Rambler News Service 4 часа назад
Министерство здравоохранения в рамках плана мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении» начало разработку проекта постановления о взаимозаменяемости медицинских изделий. Уведомление о начале разработки законопроекта было опубликовано на портале regulation в понедельник.
Согласно информации на портале, проект предполагает «установление порядка определения взаимозаменяемости медицинских изделий, в том числе расходных материалов». Сообщается, что «разработка проекта постановления направлена на создание условий для развития конкуренции между производителями медицинских изделий».
В настоящее время ведется публичное обсуждение о подготовке проекта нормативного правового акта.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарств. Президент также поручил Минздраву при участи ФАС разработать план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарств для медицинского применения на 2018-2021 годы.
В январе правительство утвердило дорожную карту Федеральной антимонопольной службы «Развитие конкуренции в здравоохранении», в которой также предлагалось ввести требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата и требования об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых лекарственных препаратов и ценах на них.
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