Опасные связи. Как не ошибиться в выборе саморегулируемой организации

В мае 2018 года руководитель управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков был арестован на два месяца. По версии правоохранительных органов, он участвовал в хищении 4,76 млрд рублей у трех некоммерческих объединений — саморегулируемых организаций (СРО), в которые входило несколько тысяч фирм. В соответствии с законом, проектировщики, строители и изыскатели переводили членские взносы на счета этих СРО: «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания», — для использования в компенсационных фондах (далее «фонды») и получали необходимые разрешения для ведения бизнеса. Как полагает следствие, фонды СРО, которые, по Градостроительному кодексу (ГрК), должны использоваться в случае нанесения строителями вреда гражданам или организациям, передавались в управляющую компанию «Норд-Вест-Капитал» и затем транзитом через компании-пустышки переводились в Испанию. Закончилось это тем, что фонды оказались пусты, а эти три СРО были исключены из государственного реестра.

Как известно, компании и индивидуальные предприниматели (ИП) некоторых отраслей российской экономики подотчетны не только органам власти, но и некоммерческим организациям (НКО), объединяющим участников этих отраслей. Эти НКО называются саморегулируемыми организациями и состоять в них обязаны компании и ИП, действующие, например, в сферах строительства или инженерных изысканий. Без такого членства поле их деятельности существенно ограничивается. Однако, как мы видим из приведенного примера, на рынке СРО возможны неприятные неожиданности, в результате которых НКО исключают из госреестра, и они теряют статус СРО.

За 2017 год были исключены из реестра 42 строительные СРО. Большинство их них исключались принудительно за нарушение ГрК. Восемь — добровольно подали заявление об исключении, не дожидаясь проверок Ростехнадзора и заключений Национального объединения строителей (НОСТРОЙ — ассоциации, объединяющей все СРО в сфере строительства). Сегодня в России насчитывается порядка 225 строительных СРО.

Махинации и банкротства

Причин исключений из реестра можно выделить несколько: несоответствие количества членов СРО или размера фонда организации нормам ГрК; отсутствие стандартов и внутренних документов в СРО; необеспечение информации о деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее отдельных членов; непредставление сведений о размере фондов или отсутствие реестра членов в открытом доступе; непредставление сведений в НОСТРОЙ о наименовании и виде СРО в течение 6 месяцев после формирования.

В некоторых случаях к краху СРО приводил отзыв Центробанком лицензии у банка, в котором был открыт счет организации. Одно из таких громких дел — недавнее банкротство СРО «Первая гильдия строителей» (ПГС), которая некогда была крупнейшей строительной СРО в Омской области.

Судя по всему, и в этой истории не обошлось без махинаций руководства. Часть средств фонда ПГС была размещена в ООО «Сибирский банк „Сириус“, а руководителем обеих организаций (и СРО, и банка) был Станислав Мацелевич , который уже несколько лет находится под арестом в связи с обвинениями в нескольких экономических преступлениях: мошенничестве, создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. По мнению следствия, за несколько лет своей деятельности подозреваемым удалось через „Сириус“ совершить незаконных операций на сумму более 9 млрд рублей. В начале 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию, и это привело к его скорому банкротству. Это фактически предопределило лишение ПГС статуса СРО, хотя формально на 1 апреля 2017 года размер его фонда насчитывал более 830 млн рублей. В конечном итоге, 5 июня 2018 г. ПГС также была признана банкротом.

Негативные последствия для членов исключенной СРО очевидны: возможность заказчика отказаться от действующего контракта, лишение права брать новые подряды у застройщика на сумму свыше 3 млн рублей, штрафы и т.д. Кроме того, как показывает практика, чрезвычайно велик риск потери многомиллионных взносов в фонды СРО. По словам Президента НОСТРОЙ Андрея Молчанова, уже порядка 50 млрд рублей взносов строительных компаний „потеряны безвозвратно“. Только 5% всех средств фондов строителей СРО было возвращено добровольно. Остальные средства НОСТРОЙ пытается вернуть через суд.

Критерии надежности

Нельзя быть застрахованным от исключения СРО из госреестра, однако можно выделить несколько критериев надежности, на которые следует ориентироваться при выборе организации. В первую очередь следует поинтересоваться, прошла ли та или иная СРО проверку Ростехнадзора на предмет размещения средств фондов на спецсчетах. Дело в том, что СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства были обязаны в срок до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства фондов на специальных счетах, открытых в одном из банков, соответствующих требованиям правительства. Исходя из соответствия СРО этим требованиям, ЦБ в настоящее время сформировал перечень из 14 уполномоченных банков.

Кроме того, не лишним будет узнать, утверждены ли в СРО внутренние документы, предписанные законодательством о градостроительной деятельности: положения о компенсационных фондах, о реестре членов СРО, о процедуре рассмотрения жалоб на членов СРО и т.д. Эти документы должны быть размещены в открытом доступе на сайте СРО.

Также важно понимать, что в СРО могут создаваться два фонда: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (фонд ОДО). Если компания или ИП намеревается участвовать в конкурентных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ или в ряде других закупок, проведение которых обязательно в соответствии с законодательством, то они должны иметь внесенные взносы в фонд ОДО. Если в СРО он не создан, то член такой СРО не сможет принимать участие в закупках, проводимых по этим законам.

Некоторые крупные СРО, продвигая себя на рынке, как на показатель своей надежности ссылаются на большое количество членов в их составе и на размер фонда: мол, „чем больше, тем лучше“. Однако, по нашему мнению, ориентироваться на эти критерии можно лишь в последнюю очередь. И тут показательна история Ассоциации СРО „Генеральный альянс строительных организаций“ (АСРО „ГАСО“). 27 октября 2017 года Ростехнадзор во внесудебном порядке исключил сведения об АСРО „ГАСО“ из госреестра. Таким образом, 720 компаний и ИП не только были вынуждены подыскивать для себя новые СРО, но и рискуют потерять свои взносы в фонд, насчитывавший более 1,1 млрд рублей. 22 июня 2018 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску НОСТРОЙ о взыскании с АСРО „ГАСО“ этой суммы. Между тем хотя АСРО „ГАСО“ и лишено статуса СРО, она продолжает существовать в качестве НКО и вправе требовать у своих участников оплаты членских взносов, даже если ее они уже подыскали для себя новую СРО.