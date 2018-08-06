Под Тюменью откроют завод по переработке дикоросов и производство оборудования для ТЭК

ТЮМЕНЬ, 6 августа. / ТАСС /. Резидентами индустриального парка «Боровский», который расположен в 20 километрах от Тюмени, до конца года станут компания, специализирующаяся на переработке дикоросов, а также завод по производству нефтегазопромыслового оборудования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Первым предприятием, которое открылось в индустриальном парке «Боровский», стал завод по производству мороженого компании «Ландис». До конца 2018 года в парке начнут работать еще три предприятия, одно из них — проект компании «Ягоды Плюс», инвестирующей 75 млн рублей в строительство производственно-фасовочного цеха и цеха глубокой переработки дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей. Также строительство завода по производству нефтегазопромыслового оборудования завершает на площадке НПО «Сиббурмаш», — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, до конца года индустриальный парк «Боровский» будет заполнен. «У нас сохранилась отраслевая специфика, которую мы изначально закладывали при создании парка, то есть это пищевая промышленность, легкое приборостроение.

В этом году мы в том числе заканчиваем все работы, которые остались по инженерной части, и к концу следующего года у нас будет полностью функционирующий парк с 12 предприятиями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что всего в Тюменской области создано три индустриальных парка, которые расположены в Тюмени и поселках Боровский и Богандинский Тюменского района, резиденты этих парков получают существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с уже подведенными инженерными сетями и коммуникациями. «Это эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста. С индустриальными парками мы связываем большие надежды, за ними будущее», — приводит пресс-служба слова врио губернатора Александра Моора

По данным властей, реестр инвестиционных проектов Тюменской области насчитывает свыше 600 проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. Для развития промышленности в регионе также реализуется две госпрограммы, первая направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), вторая ориентирована исключительно на поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности. С 2010 года субсидии получили более 1,4 тыс. субъектов, приобретено около 5 тыс. единиц оборудования и транспортных средств, создано порядка 11 тыс. рабочих мест.