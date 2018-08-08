Ещё
За «двойные квитанции» УК выплатят обманутым жильцам штраф в двойном размере
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.00
74.27
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.69
–0.13 Золото
1212.00
+0.03 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

За «двойные квитанции» УК выплатят обманутым жильцам штраф в двойном размере 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: ЕАН
С апреля 2018 года жители Ростова и области могут сами выбирать форму оплаты ресурсоснабжающим организациям. Помимо привычных квитанций от управляющих компаний, любой житель многоквартирного дома может заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Для этого были приняты новые поправки в законодательство. Необходимость изменений была вызвана борьбой с недобросовестными управляющими компаниями, у которых регулярно росла задолженность перед поставщиками.
Процесс перехода на прямые платежи идет довольно быстро, однако многие недобросовестные ЦК выставляют жильцам домов «двойные квитанции». В которых также требуют оплату за потребленные ресурсы.
«Получив такую квитанцию, жители Ростовской области могут потребовать с управляющей компании штраф в двойном размере от начислений, а при его неуплате — обратиться в Госжилинспекцию» — рассказал замминистра ЖКХ региона Валерий Былков.
Перейти на прямые договора с ресурсниками довольно просто. Жителям многоквартирного дома надо просто обвести общее собрание жильцов, а протокол направить в органы жилого надзора в течение 10 дней. Те же дома, управляющие компании которых признаны недобросовестными, переходят на подобную оплату автоматически.
Деловое сообщество: последние новости
Дворец спорта, теннисный корт и бассейн появятся на бульваре Комарова Левобережную зону застроят жилыми домами Ростовчане обсудили проект нового микрорайона на Вересаева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку64
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Российской экономике пророчат проблемы22
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете538
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение