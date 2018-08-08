За «двойные квитанции» УК выплатят обманутым жильцам штраф в двойном размере

С апреля 2018 года жители Ростова и области могут сами выбирать форму оплаты ресурсоснабжающим организациям. Помимо привычных квитанций от управляющих компаний, любой житель многоквартирного дома может заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Для этого были приняты новые поправки в законодательство. Необходимость изменений была вызвана борьбой с недобросовестными управляющими компаниями, у которых регулярно росла задолженность перед поставщиками.

Процесс перехода на прямые платежи идет довольно быстро, однако многие недобросовестные ЦК выставляют жильцам домов «двойные квитанции». В которых также требуют оплату за потребленные ресурсы.

«Получив такую квитанцию, жители Ростовской области могут потребовать с управляющей компании штраф в двойном размере от начислений, а при его неуплате — обратиться в Госжилинспекцию» — рассказал замминистра ЖКХ региона Валерий Былков.

Перейти на прямые договора с ресурсниками довольно просто. Жителям многоквартирного дома надо просто обвести общее собрание жильцов, а протокол направить в органы жилого надзора в течение 10 дней. Те же дома, управляющие компании которых признаны недобросовестными, переходят на подобную оплату автоматически.