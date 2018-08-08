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Венчурный фонд области инвестирует в B2B платформу для рынка цветочной продукции
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Венчурный фонд области инвестирует в B2B платформу для рынка цветочной продукции 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: RB.ru
MFlowers — международная B2B площадка, связывающая напрямую плантации и оптовых покупателей растительной/цветочной продукции, исключая посредников и выступая финансовым гарантом в сделках. С помощью платформы оптовики и цветочные магазины могут приобрести необходимый товар и самостоятельно выстроить логистику, экономя время на доставку и до 20% сокращая издержки за счет автоматизации процесса закупок.
На MFlowers можно заказать мелко— и крупнооптовые партии цветов из Голландии, Эквадора, Франции, Израиля, Колумбии, Турции и других стран.
CEO MFlowers Сергей Мудрецов:
— Объем цветочного рынка России — более 200 млрд руб. в год, и на этом рынке ничего нового не появлялось очень давно. Традиционно закупки делаются с помощью двух инструментов — Skype и таблиц Excel. Наш сервис даст возможность розничным магазинам обходиться без посредников и упростит жизнь поставщикам. Сделки проводятся автоматически, поставщик получает систему учета складских запасов. Мы давно работаем на этом рынке и знаем, как принести дополнительную ценность его участникам.
Управляющий Венчурным фондом Самарской области Сергей Богданов:
— В MFlowers мы инвестировали одновременно с вхождением в состав учредителей компании Techsensor, которая поможет с маркетингом и развитием продукта. Мы верим в команду MFlowers, которая уже имеет хороший опыт работы на рынке оптовых поставок цветов в оффлайне. Мы раду сотрудничеству с компанией Techsensor, которая сможет подключиться к инвестированию MFlowers на следующих стадиях, если стартап будет демонстрировать хороший рост.
Управляющий партнер фонда Techsensor Вероника Катцына:
— На традиционном рынке B2B продаж цветов через оптовые цветочные базы и перекупщиков напрашивается новое предложение для цикла закупки и доставки цветов напрямую от зарубежных плантаций к мелкому розничному магазину в Москве. Международная B2B-платформа MFlowers делает процессы закупки и логистики прозрачными, простыми и позволяет магазинам существенно сэкономить на посредниках, что, по-нашему мнению, позволит MFlowers быстро занять существенную долю рынка.
Венчурный фонд Самарской области инвестирует до 2 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B (Business to business — бизнес для бизнеса) и имеют сильную команду. Ещё одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании — через 4-5 лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов.
Techsensor — инвестиционная компания, специализирующаяся на работе с проектами (private equity) в области Smart City и IoT на посевных стадиях, а также на организации и проведении корпоративных акселераторов c возможностью пилотирования стартапов у компаний–партнеров.
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