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На благоустройство дворов и общественных пространств на Южном Урале выделят 1 млрд рублей
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На благоустройство дворов и общественных пространств на Южном Урале выделят 1 млрд рублей 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 августа. Свыше одного миллиарда рублей направлено из федерального, областного и муниципальных бюджетов на обновление дворов, скверов и парков в Челябинской области. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам аппаратного совещания, проведенного в понедельник губернатором Борисом Дубровским. «На аппаратном совещании губернатор заслушал доклад своего заместителя Сергея Шаля о ходе реализации программы благоустройства в муниципальных образованиях. Мероприятия федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ в 2018 году реализуются во всех городах и районах Челябинской области. Из федерального, областного и муниципальных бюджетов на обновление дворов, скверов и парков направлено свыше одного миллиарда рублей», — сказано в сообщении.
В 2018 году на реализацию этой федеральной программы из федерального бюджета направлено 854 млн руб., 200 млн — из областного. На софинансирование мероприятий по благоустройству из местных бюджетов выделено около 50 млн руб. По словам Бориса Дубровского, средства направлены на благоустройство 542 дворовых территорий и 131 общественного пространства во всех 43 муниципальных образованиях и парка в Южноуральске.
"Эта программа необходима для повышения комфорта жизни наших земляков. Важно, чтобы работы были проведены качественно, в срок и в запланированном объеме", — подчеркнул губернатор.
По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, на сегодняшний день на территории области работы завершены на 53 дворовых территориях и 4 общественных, остальные объекты в процессе реконструкции. Все мероприятия по благоустройству планируется завершить до 1 октября 2018 года.
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