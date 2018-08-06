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В Самаре вручили награды лучшим строительным организациям региона
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В Самаре вручили награды лучшим строительным организациям региона 

Волга Ньюс 4 часа назад
В минувшую пятницу, 3 августа, в Самаре подвели итоги традиционного регионального конкурса на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организацию, предприятие стройиндустрии и стройматериалов.
Его организаторами выступают региональное министерство строительства, Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское общество инженеров строительства» (СОРОИС) и Самарская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов РФ.
Лучшие предприятия определяются в нескольких номинациях: «Строительно-монтажные организации», «Проектные организации», «Изыскательские организации», «Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии». При этом в каждой номинации проводится отдельный конкурс для крупных, средних и малых компаний. Критериями оценки служат финансово-экономические показатели работы организации, социальные показатели и охрана труда, научно-технический уровень производства и качество строительства или выпускаемой продукции.
Как подчеркнул врио министра строительства Самарской области Александр Баландин, глава региона Дмитрий Азаров обозначил новые актуальные задачи работы строительной отрасли, и сегодня перед строителями региона строит серьезная задача по их воплощению в жизнь.
"У нас есть хорошая законодательная база, мы строим не только жилье, но и социальные объекты — в результате меняется облик городов и сел региона, и это заслуга строителей", — сказал глава облминстроя.
В этом году в конкурсе приняли участие 35 строительных организаций региона. В результате среди строительно-монтажных организаций с объемом выполненных работ свыше 1 млрд руб. первое место заняло ЗАО «ППСО» АО «Авиакор». На втором месте — ООО «ВИП-Стройсервис». Среди строительных компаний с объемом выполненных работ от 600 млн до 1 млрд рублей лучшим было признано АО «Кошелев-проект Самара», на втором месте — АО «ВТС Метро».
Генеральный директор АО «ВТС Метро» Сергей Натальчук отметил, что главный секрет успеха его компании — слаженный профессиональный коллектив.
"Многие мои сотрудники работают вместе над строительством метро уже более 30 лет. Это грамотные специалисты, отлично разбирающиеся в своей работе. Именно кадры — залог успешной работы", — считает он.
Первое место среди проектных организаций строгое жюри присудило ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», второе — ООО «ВолгаПромПроект», третье — ООО «ПАРЕКС». Среди изыскательских организаций лучшим стало ООО «Геоинсервис», на второй строчке рейтинга — ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания». В номинации «Предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии» в тройке лидеров — ПАО «Коттедж», ООО «Авиакор-Железобетон» и АО «Самарский комбинат керамических материалов».
Кроме того, в ходе было объявлено о присуждении почетной награды «Заслуженный строитель Российской Федерации» видному деятелю отрасли Роберту Григоряну. Награда была вручена его вдове.
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