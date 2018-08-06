Экс-главу Universal Entertainment Окаду арестовали в Гонконге

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Японская игровая группа Universal Entertainment Corp сообщила, что ее бывший председатель Казуо Окада был арестован в Гонконге независимой комиссией по борьбе с коррупцией в отношении многочисленных преступлений, передает Reuters

Окада выпущен под залог, заявила компания, которая выпускает игровые автоматы и управляет казино на Филиппинах.

Японский миллиардер потерял свою должность в Universal в прошлом году после того, как его обвинили в незаконном присвоении $20 млн Ранее Окада отрицал это.

Он также потерял свой пост директора в инвестиционной компании Hongada Okada Holdings, которая контролирует Universal.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией отказалась от комментариев, заявив, что не обсуждает отдельные случаи. После выпуска новостей акции Universal на закрытии торгов снизились на 5,6%.

В сентябре 2017 года Окада был признан виновным в мошенничестве по итогам трехмесячного расследования Специальным следственным комитетом

Отчет ведомства показал участие Окады в трех мошеннических деяниях, которые он совершал для получения собственной выгоды и обогащения.

Наряду с этим были представлены факты, свидетельствующие о вовлечении бывшего директора и генерального менеджера административного отдела Universal Entertainment Йошинао Негиши в преступные действия. Кроме того, в ходе расследования были установлены угрозы в адрес Негиши в случае невыполнения приказов от Окады.