НСН в июне заняла четвертое место в рейтинге самых цитируемых информагентств РФ

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила очередной ежемесячный рейтинг самых цитируемых российских СМИ.

По итогам июня 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» вошло в ТОП-5 федеральных информационных агентство по индексу цитируемости и заняло почетную четвертую строчку рейтинга.

Индекс цитируемости НСН в июне 2018 г. — 1 019,92.

Индекс активности в социальных сетях в июне 2018 г. — 63 370.

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» готовит новости и обеспечивает оперативной информацией сразу три радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио Джаз». Новости также публикуются на сайте НСН — nsn.fm. Ежедневно полтора миллиона жителей Москвы в радиоэфирах слушают выпуски «Национальной Службы Новостей». Совокупная аудитория слушателей НСН в России составляет 4,2 миллиона человек в день.

Пресс-центр «Национальной службы новостей» — одна из самых популярных медиаплощадок Москвы. По итогам 2017 года более 3 тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров посетило пресс-центр НСН.