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Одна карта во все фитнес-клубы сразу. Появился еще один крутейший агрегатор
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Одна карта во все фитнес-клубы сразу. Появился еще один крутейший агрегатор 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Приобретая карту в финтес-клуб, человек невольно привязывается к данной локации и при резкой смене интересов или места жительства вынужден искать, кому ее продать. Ну или просто смиряется с потерей денег.
В Европе и США такой проблемы нет — люди уже давно используют сервисы, работающие по аналогии с Uber, Delivery Club и другими известными агрегаторами услуг. Сервисы предоставляют доступ в тысячи фитнес-клубов по всей стране по единому тарифу. Покупая единый абонемент, вы можете ходить в тот клуб, в который захотите. Теперь такая роскошь доступна и в Москве и Санкт-Петербурге — благодаря компании Onefit.
«Развитие Onefit стало серьезным вызовом. Это совершенно иной продукт, мы даже не могли спрогнозировать, насколько такая услуга будет востребована в России, — рассказывает генеральный директор компании Мария Лифарь. — В Нью-Йорке небольшие фитнес-клубы стоят на каждом углу, но в России совершенно другое отношение к спорту. У нас лишь 2,5% населения регулярно занимаются в залах. К тому же, люди всегда ждут чуда и рассчитывают похудеть после самого факта покупки абонемента».
Как это работает
Клиент Onefit, платя за карту ежемесячно, может сам выбирать, сходить ему на скалодром, заняться йогой или покачаться в зале. Выбор направлений крайне широк, и если в начале пути 90% клиентов ходили в тренажерку и бассейн, то сейчас приоритеты изменились.
Согласно статистике, в тренажерных залах постоянно занимаются только 29% любителей фитнеса, тогда как йогу предпочитают 12%, групповые занятия по фитнесу — 8%, а еще столько же ходят на прыжки на батуте. Заметно, что наличие выбора места и времени позволяет людям не только следить за своей физической формой, но и получать удовольствие, разнообразить тренировочные будни.
Сколько это стоит
«Многие не занимаются спортом именно из-за того, что не хотят оплачивать занятия на год вперед, опасаясь потери мотивации, смены места работы или изменения жизненных обстоятельств, — отмечает Мария Лифарь. — По нашим исследованиям, более 30% потенциальных посетителей фитнес-клубов в России не готовы на данный момент платить за абонемент более 15 тысяч в год. Оплачивая абонемент ежемесячно, человек может свободнее распоряжаться своим бюджетом. У него есть возможность платить только за те месяцы, в которые он занимается и, таким образом, эффективнее контролировать свои расходы».
Месячный абонемент от Onefit обойдется от 1900 до 5900 рублей. Столь ощутимый разброс в ценах связан с тем, что карты премиального сегмента позволят вам посещать клубы высокой ценовой категории и пользоваться там всеми услугами, доступными обладателям «золотых» и «платиновых» карт.
Какие фитнес-клубы включены
В Москве сейчас в агрегаторе доступны для занятий 343 клуба. Полный перечень есть на сайте. Сейчас сервис активно внедряется в Санкт-Петербурге. По словам главы компании, история с привлечением клубов складывается непросто. Владельцам фитнес-залов крайне тяжело донести то, что Onefit будет брать на себя работу по привлечению клиентов, а клубам останется лишь улучшать сервис. Однако, по мнению Лифарь, уже сейчас наблюдается позитивная тенденция, и уже в самое ближайшее время тренд единых абонементов начнет активнее работать на развитие рынка фитнес-услуг. Когда Onefit только запускался, клубы не очень верили в проект, но теперь уже изъявляют желание сами.
А развернуться есть где, ведь в России насчитывается более трех тысяч крупных и средних клубов, из которых 60% сосредоточены в Москве и Петербурге. В компании рассчитывают, что уже в 2019 году в базе Onefit будет тысяча залов.
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