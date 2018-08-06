Пакет документов за 212 миллионов и водовод за 8 миллиардов. Что покупал Крым в течение недели

Документы на 212 миллионов

Служба автомобильных дорог Крыма разместила лот на разработку проектной документации по капитальному ремонту дороги Алушта — Судак — Феодосия. За выполнение услуги предлагается 212,8 миллиона рублей, которые будут выделены из бюджета полуострова.

После реконструкции расчетная скорость движения по дороге должна составлять 100 км/ч. На трудных участках — 80 км/ч, а на горном серпантине 50 км/ч. Также планируются геодезические, геологические, экологические иинженерно-гидрометеорологические изыскания.

Топлива на 216 миллионов рублей

«Крымская железная дорога» разместила лот на закупку дизельного топлива на сумму 216,6 миллиона рублей. Финансирование предприятие намерено изыскать из собственных средств и из федерального бюджета.

Закупленное топливо разместят на топливных складах в Джанкое, Феодосии, Керчи и Симферополе. Согласно документам, все затраты — накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы — должен оплачивать поставщик.

Очистные сооружения за 637,2 миллиона

Служба капитального строительства Крыма разместила проект договора на сумму 637,2 миллиона рублей. На эти средства планируется построить очистные сооружения с системой разводящих коллекторов в селе Оленевка Черноморского района.

Источником финансирования указан бюджет Крыма и федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Площадь предполагаемой постройки будет 623,4 кв. м, а численность персонала — 16 человек. Расчетный срок службы должен составить 25 лет. Очистку стока предполагается проводить на канализационных очистных сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 м3/сут.

Реконструкция 13 километров дорог за миллиард

Департамент городского хозяйства администрации Евпатории разместил лот суммой 1,1 миллиарда рублей, на которые планируется провести реконструкцию дорог города.

Источником финансирования указаны субсидии из федерального бюджета через республиканский бюджет Крыма в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Работы будут проходить на следующих участках дорог: Раздольненское шоссе (на участке протяженностью 3,4 км), Черноморское шоссе (3,2 км), Красноярское шоссе (2,8 км), Лесное шоссе (2,6 км).

В план работ входят: подготовительные работы, переустройство сетей, разборка существующей дорожной одежды, устройство слоев асфальтобетонного покрытия, бортового камня, тротуаров, освещения, установка дорожных знаков и разметки. Работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2020 года.

Водовод и 8,5 миллиарда

Служба капитального строительства Крыма разместила лот стоимостью 8,5 миллиарда рублей на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма.

В рамках контракта необходимо провести ряд подготовительных работ, а также выполнить техническое обследование в объеме, необходимом для выполнения реконструкции. Также необходимо предусмотреть точки подключения таких населенных пунктов, как: Гвардейское, Перевальное, Лозовое, Доброе, Фонтаны, Ак-Мечеть, Строгановка и Чокурча.

Источником финансирования указаны субсидии из федерального бюджета через бюджет Крыма в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».