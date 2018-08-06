Госстрой РБ проверит застройщиков в 4 городах Башкирии

На второе полугодие Госстрой Башкирии совместно с прокуратурой республики запланировал проверку 15 застройщиков. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, инспекция пройдет в Уфе, Салавате, Октябрьском и Сибае.

— В текущем году Госстроем РБ проведены 5 внеплановых проверок, рассмотрено 45 административных дел. К административной ответственности привлечены 6 юридических лиц и 25 должностных лиц, — сообщает ведомство.

По итогам прошлого года региональный Госстрой провел 27 внеплановых проверок. В основном инспектировался нецелевой расход средств дольщиков либо превышение расходов над доходами. По итогам проверок рассмотрено 62 административных дела.

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