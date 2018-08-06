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За долг в 10 миллионов у строительной компании Саратова арестован экскаватор
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За долг в 10 миллионов у строительной компании Саратова арестован экскаватор 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Одна из строительных компания города задолжала кредитной организации более 10 миллионов рублей. Производство о взыскании долга находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов Саратова. Как сообщили в областном ведомстве, добровольный срок для погашения задолженности истек. Несмотря на это руководство с оплатой не спешило.
"С целью установления имущественного положения должника судебным приставом направлены запросы в учетно-регистрирующие органы. Согласно полученным ответам, за организацией числится спецтехника, однако ее местонахождение руководство скрывало", — уточнили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.
В ходе совершения исполнительных действий на одном из строительных объектов был обнаружен экскаватор, который принадлежал компании-должнику. Судебным приставом было вынесено постановление о наложении ареста на технику. Однако в это время на объекте появился директор организации. Он пообещал выплатить долг в ближайшее время.
Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, экскаватор будет оценен и передан на реализацию.
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