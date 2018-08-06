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В Союзе вкладчиков рассказали о реакции на письмо в поддержку клиентов «Югры»
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В Союзе вкладчиков рассказали о реакции на письмо в поддержку клиентов «Югры» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев в интервью на радио «Коммерсантъ FM» рассказал о судьбе открытого письма председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. По его словам, на данный момент официального ответа от Володина или его пресс-службы еще не поступило, тем не менее, письмо вызвало интерес у ряда депутатов.
Во время интервью Николаев высказал недоумение, почему ЦБ предлагает вкладчикам только один вариант развития событий — банкротство банка «Югра». Вместе с тем существует альтернативный сценарий решения ситуации с «Югрой», который выгоден и вкладчикам, и ЦБ, и собственникам кредитной организации. «На сегодняшний день есть по сути единственный адекватный вариант, который бы устроил все стороны, в том числе и Центральный банк. Это все-таки рассмотрение Центральным банком плана финансового оздоровления „Югры“, который был предложен собственником», — сказал Николаев. План предусматривает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств (172,5 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). На данный момент это самый крупный страховой случай за всю историю РФ, и собственники «Югры» готовы гарантировать возврат денежных средств.
Также, по словам Николаева, как показывает практика, банкротство финансовой организации не является выходом для решения проблем кредиторов. Так, например, кредиторы третьей очереди банков с отозванной лицензией, в среднем, при банкротстве кредитных учреждений получают всего около 3 процентов своих денежных средств. «Это практически статистическая погрешность. И если принимать во внимание всю статистику, которую дает сам Центральный банк, то становится очевидным, что кредиторам финансового учреждения, попавшего под процедуру банкротства, надеяться не на что», — утверждает Николаев.
Открытое письмо Союза вкладчиков спикеру Государственной Думы было опубликовано 26 июля. В документе вкладчики просили чиновника содействовать в доведении до конца парламентского расследования действий ЦБ в отношении банка «Югра».
28 мая в Государственной Думе состоялся круглый стол, посвященный действиям регулятора в отношении «Югры». Однако, представители ЦБ проигнорировали его, несмотря на то, что им было сделано официальное приглашение.
28 июля 2017 года Центральный Банк отозвал лицензию у банк «Югра». Собственники банка не согласились с решением регулятора и оспорили решение ЦБ в Арбитражном суде. Судебные процессы длятся по сей день, очередное заседание суда по делу о банкротстве кредитной организации назначено на 9 августа 2018.
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