В Союзе вкладчиков рассказали о реакции на письмо в поддержку клиентов «Югры»

Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев в интервью на радио «Коммерсантъ FM» рассказал о судьбе открытого письма председателю Государственной Думы Вячеславу Володину . По его словам, на данный момент официального ответа от Володина или его пресс-службы еще не поступило, тем не менее, письмо вызвало интерес у ряда депутатов.

Во время интервью Николаев высказал недоумение, почему ЦБ предлагает вкладчикам только один вариант развития событий — банкротство банка «Югра» . Вместе с тем существует альтернативный сценарий решения ситуации с «Югрой», который выгоден и вкладчикам, и ЦБ, и собственникам кредитной организации. «На сегодняшний день есть по сути единственный адекватный вариант, который бы устроил все стороны, в том числе и Центральный банк. Это все-таки рассмотрение Центральным банком плана финансового оздоровления „Югры“, который был предложен собственником», — сказал Николаев. План предусматривает полную компенсацию государству всех выплаченных АСВ денежных средств (172,5 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру» ). На данный момент это самый крупный страховой случай за всю историю РФ, и собственники «Югры» готовы гарантировать возврат денежных средств.

Также, по словам Николаева, как показывает практика, банкротство финансовой организации не является выходом для решения проблем кредиторов. Так, например, кредиторы третьей очереди банков с отозванной лицензией, в среднем, при банкротстве кредитных учреждений получают всего около 3 процентов своих денежных средств. «Это практически статистическая погрешность. И если принимать во внимание всю статистику, которую дает сам Центральный банк, то становится очевидным, что кредиторам финансового учреждения, попавшего под процедуру банкротства, надеяться не на что», — утверждает Николаев.

Открытое письмо Союза вкладчиков спикеру Государственной Думы было опубликовано 26 июля. В документе вкладчики просили чиновника содействовать в доведении до конца парламентского расследования действий ЦБ в отношении банка «Югра».

28 мая в Государственной Думе состоялся круглый стол, посвященный действиям регулятора в отношении «Югры». Однако, представители ЦБ проигнорировали его, несмотря на то, что им было сделано официальное приглашение.

28 июля 2017 года Центральный Банк отозвал лицензию у банк «Югра». Собственники банка не согласились с решением регулятора и оспорили решение ЦБ в Арбитражном суде. Судебные процессы длятся по сей день, очередное заседание суда по делу о банкротстве кредитной организации назначено на 9 августа 2018.