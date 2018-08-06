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«Изменения в пенсионном законодательстве предполагают рост пенсий и множество других положительных моментов», — Андрей Лапшин
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«Изменения в пенсионном законодательстве предполагают рост пенсий и множество других положительных моментов», — Андрей Лапшин 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«Изменения в пенсионном законодательстве предполагают рост пенсий и множество других положительных моментов», — Андрей Лапшин
«Внесение изменений в пенсионное законодательство предполагают рост пенсий и множество других положительных моментов», — заявил ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин, комментируя предлагаемые правительством России изменения в пенсионном законодательстве.
«Изменения в пенсионном законодательстве назрели довольно давно и, можно сказать, что мы уже запаздываем с увеличением пенсионного возраста. По состоянию на начало 2018 года при численности населения 147 млн, у нас 46,5 млн пенсионеров. Соотношение работающих людей и вышедших на пенсию составляет уже меньше двух. В такой ситуации говорить об обеспечении пополнения пенсионного фонда за счет работающего населения при действующем пенсионном законодательстве бессмысленно.
Возрастные рамки выхода на пенсию впервые были приняты в 1928 году, а потом были обновлены в 1956 году и с тех пор не менялись, не пересматривались. Но на тот период соотношение работающих граждан к пенсионерам составляло 4 к 1.
Исходя из статистики, около 51% людей, выходящих на пенсию, в течение первых пяти лет продолжают работать. Таким образом, говорить о том, что увеличение возраста каким-то образом ущемит права трудоустраивающегося населения не совсем объективно. Да, возникают вопросы, связанные с возможностью трудоустройства людей в возрасте, но они все решаемые.
К тому же изменения в пенсионное законодательство предполагают ежегодное повышение размера пенсии и еще множество других положительных моментов, которые позитивно скажутся в ближайшей перспективе на пенсионном обеспечении граждан», — сказал Андрей Лапшин.
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