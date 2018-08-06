Свердловские связисты завершили «воздушно-кабельную войну» 

«Война проводов» между операторами связи и мэрией Екатеринбурга завершилась неожиданным миром. Члены «Уральской ассоциации операторов связи» (УАОС) и Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления договорились вместе благоустраивать воздушное пространство города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ассоциации.
Речь идет о демонтаже волоконно-оптических линий связи, размещенных на опорах контактной сети ЕТТУ в центральной части Екатеринбурга — например, на улице Белинского на участке между Куйбышева и Малышева, а в перспективе и на улице Челюскинцев.
"На Белинского мы сняли 4 115 метров кабеля, который принадлежал различным провайдерам. Висело 10 проводов, сейчас всего один. Работы проводились по согласованию с владельцами ВОЛС. Общая сумма затрат составила чуть более 100 тысяч рублей, при этом из бюджета не было потрачено ни копейки", — сообщил президент «Уральской ассоциации операторов связи» Леонид Блинов.
Стоит напомнить, что противостояние между чиновниками и связистами вспыхнуло в 2012 году. Тогда мэрия потребовала в короткие сроки срезать провода со столбов и линий электропередач в центре, спрятав их в подземную канализацию «Ростелекома». Связисты были согласны спрятать сети под землю, но настаивали на оплате вынужденного переноса за счет городской казны. В противном случае, по мнению операторов и провайдеров, «скакнули» бы тарифы для населения.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», двум операторам (компаниям "Мегафон" и «Комстар-Регионы») даже пришлось защищать свои права в суде. Суд пошел навстречу истцам и разрешил им оставить свои провода на опорах. Однако послабление не коснулось других операторов. Тогда на стороне связистов выступила свердловская антимонопольная служба, пригрозившая ЕТТУ миллионными штрафами за создание «неравных условий» для субъектов предпринимательства.
Ранее по теме: Екатеринбургские связисты грозят ЕТТУ миллионными штрафами