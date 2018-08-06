Свердловские связисты завершили «воздушно-кабельную войну»

«Война проводов» между операторами связи и мэрией Екатеринбурга завершилась неожиданным миром. Члены «Уральской ассоциации операторов связи» (УАОС) и Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления договорились вместе благоустраивать воздушное пространство города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ассоциации.

Речь идет о демонтаже волоконно-оптических линий связи, размещенных на опорах контактной сети ЕТТУ в центральной части Екатеринбурга — например, на улице Белинского на участке между Куйбышева и Малышева, а в перспективе и на улице Челюскинцев.

"На Белинского мы сняли 4 115 метров кабеля, который принадлежал различным провайдерам. Висело 10 проводов, сейчас всего один. Работы проводились по согласованию с владельцами ВОЛС. Общая сумма затрат составила чуть более 100 тысяч рублей, при этом из бюджета не было потрачено ни копейки", — сообщил президент «Уральской ассоциации операторов связи» Леонид Блинов.

Стоит напомнить, что противостояние между чиновниками и связистами вспыхнуло в 2012 году. Тогда мэрия потребовала в короткие сроки срезать провода со столбов и линий электропередач в центре, спрятав их в подземную канализацию «Ростелекома». Связисты были согласны спрятать сети под землю, но настаивали на оплате вынужденного переноса за счет городской казны. В противном случае, по мнению операторов и провайдеров, «скакнули» бы тарифы для населения.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», двум операторам (компаниям "Мегафон" и «Комстар-Регионы») даже пришлось защищать свои права в суде. Суд пошел навстречу истцам и разрешил им оставить свои провода на опорах. Однако послабление не коснулось других операторов. Тогда на стороне связистов выступила свердловская антимонопольная служба , пригрозившая ЕТТУ миллионными штрафами за создание «неравных условий» для субъектов предпринимательства.

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