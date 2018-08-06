7 августа в Самаре начнут работу над новым направлением «Стратегии лидерства» 

На этот раз речь пойдет об экономике региона. Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2025 году увеличить в полтора раза внутренний валовый продукт страны на душу населения. Добиться этого можно за счёт системного повышения производительности труда, технологического и инвестиционного прорыва и перехода к так называемой «цифровой экономике». Эти темы и будут в центре внимания участников очередной региональной стратегической сессии, которая носит название «Экономический прорыв. Цифровая экономика». Стоит отметить, что к обсуждению присоединятся федеральные эксперты. В Самару приглашены: Светлана Чупшева, генеральный директор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково» и другие. В работе секций примут участие представители крупных производственных предприятий, региональных и федеральных институтов инвестиционного развития, банковских и кредитных организаций, ведущих высших учебных заведений и общественности. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров. Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт 63lider.ru.
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