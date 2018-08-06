Будущее воронежской особой экономической зоны определят до конца лета

Вести Воронеж: последние новости

В Воронеже более 500 дачных домов могут оставить без воды и электричества

В Воронеже на руководство терпящего бедствие стеклотарного завода вновь подали в суд

Памятник известному оружейнику Михаилу Калашникову откроют в Воронеже в 2019 году