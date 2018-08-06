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Будущее воронежской особой экономической зоны определят до конца лета
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Будущее воронежской особой экономической зоны определят до конца лета 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Региональные власти надеются на запуск ОЭЗ уже в ближайшее время. Будущее воронежской особой экономической зоны может определиться уже до конца августа. Глава региона Александр Гусев сообщил РИА «Новости», что федеральный центр может принять решение в течение ближайших 10-15 дней. О намерении создать на территории индустриального парка «Масловский» особую экономическую зону (ОЭЗ) региональные власти заявили ещё в июне 2015 года. Запустить её планировалось в 2016 году. Однако правительство РФ приостановило процесс создания в стране ОЭЗ до внесения поправок в законодательную базу. Обновлённый пакет документов и заявку о создании ОЭЗ воронежские власти подали в Минэкономразвития в конце 2017 года. — Мы просим руководство страны, чтобы, по крайней мере, на нашей территории разрешили создание ОЭЗ. Решения пока нет, но я думаю, что в течение ближайших 10-15 дней мы какой-то результат узнаем. Мы, безусловно, рассчитываем, что такой статус получим, — рассказал Александр Гусев. В феврале 2018 года правительство Воронежской области подписало соглашения о намерениях с шестью предприятиями, которые планируют разместить производства на территории создаваемой особой экономической зоны. Объём частных инвестиций составит 9,3 млрд рублей, число новых рабочих мест — 1,5 тыс. — Планируемая территория особой зоны позволит разместить 15-20 предприятий, что обеспечит совокупный объём частных инвестиций более 30 млрд рублей. В дальнейшем возможно расширение площади особой экономической зоны, — рассказал Александр Гусев. Согласно проектно-сметной документации, бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры особой зоны в 2018-2021 годах составят 2,9 млрд рублей. Елена Гончарова
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