Ильдар Шайхутдинов: «Перед регионом стоит задача повышения благосостояния за счет внедрения новых технологий»

«Перед регионом сегодня стоит серьезная задача повышения благосостояния и уровня жизни населения за счет внедрения новых, современных технологий. Мир меняется, и стоять на месте нельзя — добиться успеха, пользуясь старыми технологиями, невозможно», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что стратегическая сессия позволит выявить вызовы, которые ставит перед регионом будущее, и сформулировать конкретные алгоритмы их решения.

"Наша задача — сформулировать основные тренды и конкретные решения, определить технологии, которые будут внедрять на производстве предприятия региона. Президент РФ Владимир Путин задал стране направления развития, и нам необходимо не только понять, в какую сторону мы будем двигаться в ближайшие 20 лет, но и, самое главное — как именно это движение организовать", — подчеркнул Ильдар Шайхутдинов.

Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров

На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы экономического развития региона. Работа поделена на три секции: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития — фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».

Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области «Стратегия лидерства».