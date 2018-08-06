Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем ТамТам-канале «Пара слов» разместил пост: «Сегодня очередное заседание рабочей группы по защите обманутых дольщиков. „Абасовские“ дома — самые сложные по экономике и по нарушениям прав людей. В ЖК „Южный“, который курирую, большая часть квартир принадлежит юридическим лицам. Перспективы по объекту будут понятны после того, как будет назначен конкурсный управляющий и проведена процедура банкротства. Но практика показывает — совместные усилия в рамках рабочей группы всегда дают результат. В марте, когда встречались на стройплощадке с дольщиками ЖСК „Возрождение“ в Балакове, там был только котлован. Сегодня два подъезда уже на уровне 8 этажа. В очередную рабочую поездку еще раз встретимся на площадке, вместе проконтролируем, как идет строительство, какие есть вопросы и пожелания у людей».