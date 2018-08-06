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Кондратьев озвучил новые условия получения разрешений на строительство в Краснодарском крае
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Кондратьев озвучил новые условия получения разрешений на строительство в Краснодарском крае 

Новая Кубань 8 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 августа — Новая Кубань. Приоритет в жилищном строительстве в регионе теперь будет отдаваться исключительно в пользу комплексной застройки, которая подразумевает возведение социальных объектов, обустройство зон отдыха и благоустройство прилегающих территорий.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также выразил свое мнение об экспертизах, которые заказывает застройщик.
В Краснодарском крае больше не намерены брать их за основу, особенно, если этот документ лоббирует интересы строительной компании в ущерб граждан.
— Именно мы, представители власти, несем ответственность перед жителями, а не эксперты. Предлагаю внести в повестку сентябрьской сессии законопроект об ограничении жилого строительства по этажности в пределах 300 метрах от береговой линии, — такое заявление сделал Вениамин Кондратьев в ходе планерного совещания.
Вениамин Иванович говорил о рассмотрении обращений граждан, связанных с нарушениями красных линий и границ застройки при возведении многоэтажных домов, административных зданий и торгово-развлекательных центров:
— Если нет проектов планировки территории, не должно выдаваться и разрешение на строительство.
По его указанию в регионе была сформирована рабочая группа при департаменте архитектуры градостроительства Краснодарского края, в которую вошли специалисты ведущих проектных организаций, члены Союза архитекторов, представители органов государственной власти, местного самоуправления, ГИБДД.
В ходе работы были рассмотрены 11 проектов. Большинство из них касались Краснодара, Новороссийска, Геленджика.
В итоге выявлены ряд нарушений: правил землепользования и застройки, не соответствия генеральному плану, градостроительные планы земельных участков выдаются с нарушением регламентов, несоблюдением красных линий, разрешения на строительство выдаются без технических условий на присоединение к инженерным сетям, выдача положительных заключений негосударственной экспертизы проектной документации, которая не соответствует нормативам градостроительного проектирования.
Естественно, все это влечет за собой нарушение прав граждан.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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