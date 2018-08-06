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Мосгорсуд вернул единственному речперевозчику Саратова незаконно арестованный флот
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Мосгорсуд вернул единственному речперевозчику Саратова незаконно арестованный флот 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Решение Мещанского районного суда Москвы, касающееся ареста и обращения взыскания на все теплоходы саратовской компании ЗАО «Пассажирское речное управление», признано незаконным и отменено. Об этом сегодня, 6 августа, в телефонной беседе с корреспондентом ИА «Свободные новости» сообщила владелец предприятия Елена Тимошок.
По ее словам, благодаря апелляционному определению Мосгорсуд полностью исключил претензии АО «Альфа-Банк» к ЗАО «ПРУ».
«Суд установил, что у закрытого акционерного общества и у физического лица Тимошок Елены Сергеевны какие-либо долги перед банком отсутствуют, — заявила перевозчик. — Мы еще раз подтвердили, что не кредитовали данную компанию, а храним ее как социально значимое предприятие для жителей города и области. Дальше мы планируем только развиваться».
Напомним, что в конце 2017 года с претензиями к ЗАО «Пассажирское речное управление» выступил АО «Альфа-Банк», который является кредитором АО «Поволжский туристический холдинг» (ПТХ) и АО «Инвестиционно-финансовый холдинг „Город“, владеющих зданием речного вокзала.
»Мотивировал он это тем, что я являюсь дочерью своей матери, в связи с чем мое предприятие должно отвечать по ее долгам и долгам отдельного юридического лица», — ранее заявляла Тимошок.
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