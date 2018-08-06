Почему затягивают строительство дороги Каргополь-Вытегра? 

Когда закончится строительство автодороги Каргополь-Вытегра? Кто виноват в затягивании сроков строительства?
Ю. Корнилов, Каргопольский район
Отвечает руководитель пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор» Алексей Шептунов:
— С 1 января 2019 года трасса А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок» будет передана в федеральную собственность. Распоряжение об этом было подписано 26 июня Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
С 2013 года подрядчиками «Архангельскавтодора» на трёх участках данной дороги было заасфальтировано и построено заново, в общей сложности, 35 километров грунтовой дороги. Свои обязательства дорожники Архангельской области выполнили полностью, подготовив дорогу и все необходимые документы по ней для последующей передачи в федеральную собственность. Дальнейшие работы на трассе будет проводить уже Федеральное дорожное агентство «Росавтодор».