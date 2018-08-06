Без воды, с затопленным подвалом: жители дома для детей-сирот хотят подать в суд на компанию Баскаля

Подвал дома сегодня утром — уровень воды около 30 сантиметров

Нестерпимый запах канализации, затопленный сточными водами подвал и периодические отключения воды преследуют жителей дома по улице Дзержинского 31 «А». Две новостройки рядом с городским судом сдали в эксплуатацию в 2017 году. По словам старшей по дому корпуса «А» Тамары Забелиной, 40 квартир из 200 получили льготники и сироты. Тамара стояла в очереди на жильё как сирота 22 года. Получив квартиру, она думала, что проблемы закончились. Но всё будто только начинается.

Первый раз подвал дома канализационными стоками затопило в конце апреля 2017 года, еще раз — в апреле 2018. Третий потоп случился три недели назад. В квартирах появились комары, стойкий запах сырости и фекалий, от которого невозможно избавиться. Жаловаться на дурно пахнущую новостройку стали даже жители соседних домов.

По словам Тамары, из-за потопа в подвале отключились все коммунальные системы и жители остались без воды. УК «Уют», говорит жительница, самоустранилась, когда дом решил выбрать новую управляющую организацию.

— Заявки сегодня принимают, на следующий день — отклоняют. Мы им платим коммуналку, но управляющая компания на нас наплевала, когда мы решили выбрать другую компанию. Получается, что мы брошенные всеми, — рассказывает жительница.

Видео: Алена Кононова

На просьбу 45.ru прокомментировать ситуацию с затоплением представитель управляющей компании «УК „Уют“ не захотел представляться и коротко сказал: „Обращайтесь в „Водный союз“. В администрации, в прокуратуре все уже в курсе“ и бросил трубку. Связаться с представителями компании повторно не удалось.

Застройщик — компания „Инвестсити“ тоже ссылается на „Водный союз“. В ответе собственникам от 19 июня 2018 года директор Владимир Баскаль отмечает, что комиссионная проверка установила: „причиной подтопления подвального помещения является авария на основном коллекторе. Данный коллектор находится на обслуживании компании „Водный союз“.

Главный инженер Владимир Шаляпин компании „Водный союз“ говорит, что коллектор, о котором говорит застройщик, починили еще в июне, но проблема осталась только в доме по ул. Дзержинского 31 „А“. А за аварийную ситуацию в подвале дома отвечает управляющая компания, которая обслуживает дом, говорит Шаляпин.

— Подтопления подвальных помещений, тем более в новых домах, быть не должно, потому что канализация при сдаче дома проверяется на герметичность. При эксплуатации рядовой засор может превратиться в затопление, только если канализация в доме не герметична. Стоки могут выходить из колодца на рельеф, но внутрь подвала бежать ничего не должно, тем более в новых домах. Это закон сообщающихся сосудов, — добавил он.

Издалека дом не выглядит как проблемный объект. Выдаёт его лишь нестерпимый запах во дворе

Еще одна проблема дома, по словам Шаляпина, в том, что сети до сих не переданы на обслуживание в „Водный союз“, нет их и в собственности муниципалитета. Это подтверждает и ответ из городского департамента ЖКХ от 4 июля 2018 года. В нём сказано, что „наружные сети канализации в Реестре объектов муниципальной собственности не значатся“.

— При строительстве дома были построены внутриплозадочные сети, которые из дома выходят и врезаются в в коллектор. На данный момент нашей организацией они не обслуживаются. Они были закреплены за управляющей компанией, но балансодержателями мы так и не стали, — добавляет Владимир Шаляпин. Он сказал, что очередная заявка по поводу подвала поступила сегодня утром, и бригада „Водного союза“ всё-таки отправилась попробовать прочистить сети, чтобы помочь жителям.

Уровень воды был еще выше, пока сотрудники управляющей компании не открыли утром задвижки — потихоньку вода стала уходить

Из-за затопленного подвала там перестало работать оборудование, говорит Тамара. В итоге собственники остались еще и без воды.

— У нас, как подвал затопило, все насосы автоматически отключились, потому что стоят в воде. В итоге нет ни горячей, ни холодной воды. Нам дали квартиры как сиротам — запихнули и живите, как хотите! А представляете, столько молодых семей в ипотеку взяли квартиры и платят огромные деньги за это?! — добавляет Тамара.

Жители обращались и в приемную президента, ГЖИ, Роспотребнадзор , к уполномоченному по правам человека, в мэрию и прокуратуру. Но выход пока видят лишь один: собственники проголосовали за переход в другую управляющую компанию и готовят иск в суд на застройщика.

— Мы уже ищем адвоката и будем подавать иск на компенсацию морального вреда и чтобы устранил все недостатки, — резюмирует старшая по дому.