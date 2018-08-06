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Почти 200 человек стали участниками донорской акции в Щукине
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Почти 200 человек стали участниками донорской акции в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Почти 200 человек стали участниками донорской акции «Добрые каникулы», которая проходила с 30 июля по 3 августа в отделении переливания крови горбольницы №52 района Щукино.
— Лето в самом разгаре — встречи с друзьями, поездки на море или на дачу, прогулки до утра. Лето — это маленькая жизнь. А рядом чья-то настоящая жизнь зависит от тебя. Очень важно найти время, чтобы помочь частичкой себя — сдать кровь для пациентов больницы. Пять дней шла донорская акция, направленная на привлечение внимания к безвозмездному донорству. Пять дней были наполнены добрыми поступками и ободряющими словами, — отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, сдать кровь можно каждый будний день с 8.30 до 14.00. ГКБ №52 находится по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп.1 (3 этаж).
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