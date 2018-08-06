Скейтпарки в Королеве и Ивантеевке планируют открыть в конце лета

Два скейтпарка Подмосковья откроются в конце лета в Ивантеевке и Королеве, до конца года по программе «Спорт Подмосковья» планируется открыть еще восемь, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Московской области реализуется государственная программа «Спорт Подмосковья». В рамках нее в 2018 году предусмотрено строительство 10 скейтпарков на территории региона. На данный момент в заключительной стадии ввода в эксплуатацию находятся два объекта», — говорится в сообщении.

В Ивантеевке уже установлены все основные конструкции скейтпарка, сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Открытие площадки запланировано на конец августа текущего года, она будет расположена в городском парке культуры и отдыха.

В Королеве залит фундамент скейтпарка, по всему периметру сооружения устанавливаются рампы. Окончание строительства также намечено на конец августа 2018 года. Официальное открытие скейтпарка запланировано на начало сентября. Объект расположен по адресу: улица Октябрьская, дом 10.

До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще восемь скейтпарков: в Серпухове, Домодедове, поселке Реммаш Сергиево-Посадского района, Электростали , Ногинске, Лосино-Петровском, Химках и Подольске.

«На создание инфраструктуры, предназначенной для занятий экстремальными видами спорта, выделено 100 миллионов рублей. Все объекты возводятся по типовому проекту. Работы идут в соответствии с графиком, уже в конце августа — начале сентября ожидается открытие первых двух площадок в Ивантеевке и Королеве», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Программа «Спорт Подмосковья» принята с целью предоставления возможности жителям систематически заниматься физической культурой и спортом. Сроки реализации программы — 2014–2018 годы.