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В поселке Первомайское выявлена необходимость строительства амбулатории
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В поселке Первомайское выявлена необходимость строительства амбулатории 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В поселке Первомайское Выборгского района будет построена амбулатория. Об этом стало известно во время прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
В комитете по строительству Ленинградской области ivbg.ru сообщили, что в ходе рассмотрения вопроса необходимости строительства поликлиники в поселке Первомайское и подготовки технико-экономического обоснования строительства объекта комитетом по здравоохранению Ленинградской области выявлена необходимость строительства амбулатории мощностью 120 посещений в смену. Комитетом по здравоохранению Ленинградской области разработано технико-экономическое обоснование, которое проходит процедуру согласования, а также выполняются работы по формированию земельного участка. Комитетом по строительству Ленинградской области совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области ведется сбор исходных данных для проектирования объекта здравоохранения в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области.
Вопрос финансирования проектирования амбулатории будет рассмотрен на очередном заседании рабочей группы по проведению анализа перечня объектов, включаемых в раздел «Проектные работы» адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
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