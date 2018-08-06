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Жители Самарской области получат новые квитанции
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Жители Самарской области получат новые квитанции 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Квитанции постарались сделать понятнее для жильцов
В августе жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска пришлют новые платежные документы. Речь идет о квитанциях за электроэнергию и отопление. Они будут содержать подробную информацию о том, как рассчитана сумма оплаты, какова сумма долга потребителя, размер тарифа или норматива, а также данные о возможных льготах и субсидиях.
Больше станет информации о личном кабинете плательщика, акциях, адресах и времени работы офисов по обслуживанию клиентов.
— Единый стандарт для коммунальной квитанции существенно повысит комфортность для клиента. Получая платежные документы за потребленную горячую воду, отопление, холодную воду и прочие энергоресурсы, гражданин сможет легче ориентироваться в том большом объеме информации, который каждая из компаний размещает на квитанциях, — рассказал директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
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