Жители Самарской области получат новые квитанции

Квитанции постарались сделать понятнее для жильцов

В августе жителям Самары, Тольятти и Новокуйбышевска пришлют новые платежные документы. Речь идет о квитанциях за электроэнергию и отопление. Они будут содержать подробную информацию о том, как рассчитана сумма оплаты, какова сумма долга потребителя, размер тарифа или норматива, а также данные о возможных льготах и субсидиях.

Больше станет информации о личном кабинете плательщика, акциях, адресах и времени работы офисов по обслуживанию клиентов.

— Единый стандарт для коммунальной квитанции существенно повысит комфортность для клиента. Получая платежные документы за потребленную горячую воду, отопление, холодную воду и прочие энергоресурсы, гражданин сможет легче ориентироваться в том большом объеме информации, который каждая из компаний размещает на квитанциях, — рассказал директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.