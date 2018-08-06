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Любителей борщевика хотят покарать огромными штрафами
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Любителей борщевика хотят покарать огромными штрафами 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромских хозяев участков будут ещё больше штрафовать за растущий борщевик, узнал KOSTROMA.TODAY. Штрафные санкции обещают сделать серьёзными.
По информации пресс-службы областной администрации, Сергей Ситников поручил внести необходимые нормы в региональный кодекс. Он хочет, чтобы виновники распространения борщевика держали серьёзный ответ.
«Нужна жесткая карательная практика в отношении тех, кто не хочет следить за своей землей, из-за чего страдают люди», — озвучил поручение губернатор.
На сегодняшний день собственники участков за борщевик как за нарушение благоустройства. Между тем, ряд регионов уже ввел специальное наказание за закрытые глаза на проблему борщевика. Размер штрафа достигает полумиллиона рублей.
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