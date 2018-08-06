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Кировская область лидирует по росту тарифов на услуги ЖКХ в РФ в июле
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Кировская область лидирует по росту тарифов на услуги ЖКХ в РФ в июле 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 6 авг — РИА Недвижимость. Тарифы на услуги ЖКХ в РФ в июле к июню сильнее всего подорожали в Кировской области — на 10,9%, говорится в материалах Росстата.
В Чечне они выросли на 10,3%, в Крыму — на 9,2%, Вологодской и Кемеровской областях — на 8,8% и 7,5% соответственно, в Новгородской области — на 7,9%, говорится в сообщении.
В целом по стране в июле увеличились тарифы практически на все виды коммунальных услуг. Так, водоотведение подорожало на 5,4%, водоснабжение холодное — на 4,8%, горячее — на 4,1%, электроэнергия — на 3,9%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 2,8%, сообщается в нем.
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