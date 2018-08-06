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Развитие поликлиник и искусственное осеменение. Власти Зауралья озвучили планы по развитию региона
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Развитие поликлиник и искусственное осеменение. Власти Зауралья озвучили планы по развитию региона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве Курганской области рассказали о трех проектах, разработанных регионом в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.
Первая программа, предложенная властями, подразумевает выделение 111,1 миллиона рублей на развитие детских поликлиник в регионе. «Это позволит повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи детям в Курганской области», — подчеркнули в правительстве.
В рамках второй программы планируется перевести все документы в органах ЗАГС Курганской области в электронную форму. Работы должна быть завершена к 2021 году. Бюджет — 52,7 миллиона рублей.
Третий проект — «Развитие сети искусственного осеменения крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и крестьянских фермерских хозяйствах». Ожидается, что к 2022 году этой программой будет охвачено 3 тысячи голов крупного рогатого скота. Для этого создадут специальные пункты искусственного осеменения.
Напомним, до 1 сентября субъекты РФ формируют собственные программы, которые будут включены в общую стратегию развития страны. Эти документы должны работать на достижение национальных целей, обозначенных главой государства. Среди них — рост населения РФ, увеличение продолжительности жизни сначала до 78, затем — до 80 лет, рост доходов граждан выше уровня инфляции, снижение вдвое уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития России и ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира.
Фото: pixabay.com
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